وسط اتهامات للمخابرات الإيرانية.. الإعدام لقاتل السجين السياسي شير علي

قضت السلطات القضائية الإيرانية، الخميس، بإعدام قاتل السجين والمعارض السياسي ”علي رضا شير محمد علي“ المعروف بـ“شير علي“، الذي قُتل في 10 يونيو الماضي بسجن ”فشافويه“ جنوب طهران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، أنه ”تم الحكم على قاتل السجين السياسي بالقصاص وفقًا للشريعة الإسلامية“.

وقالت تقارير لمنظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية الشهر الماضي، إن السجين السياسي الشاب تعرض للطعن أكثر من 30 مرة.

وكان القاتل الرئيسي المعروف باسم خوروس ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بتهمة القتل عندما طعن السجين السياسي الشاب حتى الموت.

ويشتبه المعارضون والنشطاء في أن هذه جريمة قتل أمرت بها أجهزة المخابرات الإيرانية التي جندت المدانين لقتل الناشط الشاب المناهض للنظام.

وقُبض على علي رضا شير محمد علي بعد احتجاجات ضخمة مناهضة للنظام في الصيف الماضي، وبعد ذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة ”التجديف، وإهانة الزعماء والدعاية ضد النظام“.