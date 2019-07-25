إيران تسمح لدبلوماسيين هنود بلقاء مواطنيهم من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

سمحت السلطات الإيرانية لمسؤولين في قنصلية الهند في مدينة ”بندر عباس“ جنوب البلاد، بلقاء البحارة الهنديين الذين احتجزوا ضمن طاقم الناقلة البريطانية التي جرى توقيفها الجمعة الماضية في مضيق هرمز، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”إيسنا“، عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن ”مسؤولين في القنصلية الهندية في مدينة بندر عباس تمكنوا من لقاء البحارة الهنديين المحتجزين في إيران ضمن طاقة ناقلة النفط البريطانية الموقوفة حاليًا في ميناء بندر عباس“.

وأضافوا أن ”السماح للقنصلية الهندية في بندر عباس بالاجتماع مع المعتقلين الهنود جاء في إطار الوصول القنصلي للمواطنين الأجانب“.

وأشاروا إلى أن ”طهران ستسمح قريبًا بمثل هذه الخطوة لممثلي ودبلوماسيي البلدان الذين يوجد عدد من مواطنيهم ضمن طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة“.

ويبلغ أفراد طاقم الناقلة البريطانية المعتقلة 23 شخصاً بينهم 18 هنديًا و3 من روسيا وآخرين من جنسيات مختلفة.