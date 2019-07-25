القضاء البرازيلي يأمر ”بتروبراس“ بتزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود

المصدر: أ ف ب

أمرت المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الخميس، المجموعة النفطية ”البرازيلية بتروبراس“ المدرجة في بورصة نيويورك، بتزويد سفينتي شحن إيرانيتين عالقتين منذُ بداية شهر حزيران/يونيو الماضي في البرازيل بالوقود، بعد رفضها ذلك خشية العقوبات الأمريكية.

وحتى الآن لم تنشر تفاصيل عن هذا القرار الذي سربته مصادر قريبة من الملف، إلا أن ”بتروبراس“ أعلنت أنها لم ”تتلقَ بعد أي بلاغ“ رسمي.

ويوم أمس الأربعاء، هددت إيران البرازيل بتعليق وارداتها من الذرة والسلع الأخرى في حال لم تزود المجموعة السفينتين الراسيتين في ميناء في ”باراناغوا“، جنوب البلاد.

وتوجد سفينتا ”بافند“ و“ترميه“ العائدتان إلى الشركة الإيرانية ”سابيد شيبينغ“ في البرازيل تباعًا، منذُ يومي 8 و9 من شهر حزيران/يونيو الماضي.

وبررت المجموعة العامة قرارها في بيان موجّه إلى المستثمرين بأنّ الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين مدرجة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي-اوفاك.

وقالت المجموعة إنّه في حال ”تزويدها السفينتين بالوقود، فإنّها ستواجه خطر إدراجها على نفس اللائحة، ما سيرتّب أضرارًا فادحةً“.

وقرار المحكمة العليا يخدم مجموعة ”اليفا كيميكا“ المصدرة للمواد الكيميائية التي استأجرت السفينتين ورفعت شكوى.

ووقع الحادث في حين عاد التوتر إلى الخليج مع انسحاب واشنطن في شهر أيار/مايو من عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات أمريكية قاسية على طهران.