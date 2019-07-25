موسكو تعلن إطلاق سراح طاقم ناقلتها المحتجزة في أوكرانيا‎

أعلنت السفارة الروسية بالعاصمة الأوكرانية كييف، يوم الخميس، إطلاق سراح طاقم ناقلتها التي احتجزتها سلطات البلد الأخير قبل ساعات في ميناء إسماعيل شمال شرق البحر الأسود.

وفي وقت سابق يوم الخميس، احتجزت قوات الأمن الأوكرانية ناقلة النفط الروسية، على خلفية ”مواجهات في مضيق كيرتش العام الماضي“.

ونقلت قناة ”روسيا اليوم“ المحلية عن المتحدث الإعلامي باسم سفارتها في كييف، دينيس غولينكو، قوله إن ”أفراد الطاقم في الطريق إلى وطنهم، والسفينة نفسها لا تزال باقية في (ميناء) إسماعيل“.

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، احتجزت روسيا سفينتيْن وقاربًا للبحرية الأوكرانية، على متنهم 24 جنديًا، بدعوى انتهاك السفينتين لمياهها الإقليمية في مضيق ”كيرتش“، ما أدى لأزمة بين البلدين.

وقالت قوات الأمن الأوكرانية إن الناقلة الروسية “ نيمى“ حجبت طريق سفن أوكرانية في المضيق العام الماضي.

و“نيمى“ وفق جهاز الأمن الأوكراني، هي السفينة المحتجزة والتي تحمل الآن اسم ”نيكا سبيريت“، وهي نفس السفينة التي عرقلت حركة سفن أوكرانيا الحربية في مضيق كيرتش في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي، حيث كانت تحمل وقتها اسم ”نيمى“.

وبعد احتجاز الناقلة، أعلنت الخارجية الروسية أن سفارتها في كييف تحقق في ظروف الحادثة.

وتسود العلاقات بين أوكرانيا وروسيا حالة من العداء، على خلفية ضم روسيا جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 بعد استفتاء مثير للجدل .

وتعتبر كل الأمم المتحدة ضم الجزيرة خطوة ”غير قانونية“، فيما تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين في شرق البلاد قرب الحدود مع روسيا.