خلفًا لـ“يوكيا أمانو“.. دبلوماسي روماني يرأس مؤقتًا الوكالة الذرية‎

المصدر: ا ف ب

اختارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، الدبلوماسي الروماني كورنل فيروتا، ليكون مديرًا عامًا مؤقتًا لها، إلى حين تعيين خلف ليوكيا أمانو، الذي تُوفي الأسبوع الماضي.

ووفق بيان صادر عن الوكالة، اختير ”فيروتا“ الذي كان معاونًا قريبًا من أمانو بهدف ”ضمان سير أعمال الوكالة بانتظام وسلاسة“.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين الذي يضم ممثلين لـ35 دولة.

وبقي ”يوكيا أمانو“ مديرًا لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمدة 10 سنوات، وتُوفي في 18 تموز/يوليو عن 72 عامًا.

وجاءت وفاته في وقت تنشط فيه الوكالة بشكل خاص بمراقبة مدى وفاء إيران بالتزاماتها المدرجة ضمن الاتفاق النووي الموقع العام 2015.

وكان فيروتا، البالغ من العمر 43 عامًا، يشغل منصب مدير مكتب الأمانة العامة لشؤون التنسيق، وتولّى خلال السنوات العشر الماضية مهمات عدة ضمن الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها.

وهو مرشح لخلافة أمانو بشكل دائم في أعقاب المرحلة الانتقالية، كما يعدّ أيضًا سفير الأرجنتين لدى الوكالة رافاييل غروسي أحد المرشحين للمنصب.

وفي ظروف عادية، تستغرق عملية اختيار مدير عام نحو سنة، ولكن يمكن تسريعها حاليًا للإتاحة للمدير العام المقبل بدء ولايته في كانون الثاني/يناير 2020، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف.

وبينما تطالب دول بآلية تعيين تكون أسرع، دعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية، اليوم الخميس، من نظيراتها ”عدم استبعاد“ خيار تعيين مدير عام جديد قبل نهاية المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب بين 16 و20 أيلول/سبتمبر، وفق بيان.