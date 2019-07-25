تعرّف على أكبر قادة العالم سنًا بعد رحيل الرئيس التونسي‎

المصدر: أ ف ب

بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 92 عامًا، تراجع عدد القادة التسعينيين في العالم إلى 3، وسط وجود نحو 10 مسؤولين آخرين يتخطون الثمانين.

3 تسعينيين في السلطة

يعدّ رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد (94 عامًا) أكبر مسؤول منتخب في العالم، حيث وُلد في 10 تموز/يوليو 1925 وترأس حكومة بلاده بين 1981 و2003، وعاد إلى السلطة في أيار/مايو 2018.

من جانبها، سجّلت ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية رقمًا قياسيًا بعدما مرّ 67 عامًا على اعتلائها العرش، وورثت الملكة (93 عامًا) والدها جورج السادس في 8 شباط/فبراير 1952 إثر وفاته.

والثالث هو الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عامًا) الذي أصبح أميرًا للكويت في كانون الثاني/يناير 2006، وهو أخ غير شقيق للأمير الراحل جابر الأحمد الصباح.

عدة مسؤولين طاعنين بالسن في أفريقيا

أُعيد انتخاب رئيس الكاميرون بول بيا (86 عامًا) لولاية سابعة منذ 7 سنوات في 2018. ويوصف بـ“أبي الهول“، ويحكم البلاد منذ 1982.

وفي غينيا، لا تزال ثمة شكوك حول احتمال قيادة الرئيس ألفا كوندي (81 عامًا) لتعديلات دستورية تسمح له بالحصول على ولاية رئاسية ثالثة في 2020.

وفي دولة ليسوتو، يتولَّى توم تابان (80 عامًا) رئاسة الوزراء منذ 2017.

وفي مالاوي، أعيد انتخاب بيتر موتاريكا الذي احتفل بعيده الثمانين في 18 تموز/يوليو، رئيسًا في أيار/مايو الماضي في انتخابات مثيرة للجدل. وهو في السلطة منذ 2014.

ملوك تخطوا الثمانين

خلف الملك سلمان (83 عامًا) سلفه عبدالله في 23 كانون الثاني/يناير 2015 على رأس المملكة العربية السعودية، ويتسلم نجله محمد (33 عامًا) مسؤوليات واسعة مثل منصبي ولي العهد، ونائب رئيس الوزراء منذ 2017.

من جانبه، اعتلى ملك النرويج هارلد الخامس (82 عامًا) العرش العام 1991.

في دول أخرى، يبلغ مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي من العمر 80 عامًا، وتولّى هذه المسؤولية خلفًا لمؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني الذي توفي العام 1989.

من جانبه، اختير البابا فرنسيس (82 عامًا) ليكون الحبر الأعظم في 13 آذار/مارس 2013، وهو بالتالي رئيسًا لدولة الفاتيكان.

وفي لبنان، انتخب قائد الجيش الأسبق العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية العام 2016 لولاية من 6 أعوام، وهو حاليًا في الرابعة والثمانين من العمر.

ويرأس بونغناغ فوراكيت (81 عامًا) دولة لاوس الآسيوية الصغيرة منذ 2016.