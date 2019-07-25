الشحن البحري البريطانية: قرار حماية السفن سيؤمن الممرات

قالت غرفة الشحن البحري في بريطانيا، يوم الخميس، إن قرار نشر سفينة حربية لمرافقة السفن التي ترفع علمها في الشرق الأوسط، سيوفر المزيد من الأمان للشحنات المهمة.

وذكر بوب سانجوينيتي، الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن البحري البريطانية، في بيان: ”هذه الخطوة ستوفر بعض الأمان والطمأنينة، المطلوب بشدة لمجتمع الشحن البحري في هذا الوقت الذي تسوده الضبابية“.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن سفينة حربية بريطانية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز؛ للدفاع عن حرية الملاحة، في تغيير للسياسة، بعدما سبق أن أعلنت الحكومة أنها لا تملك الموارد العسكرية لفعل ذلك.