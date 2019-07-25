أوكرانيا تعلن احتجاز ناقلة روسية بمرفأ في البحر الأسود‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، احتجازها ناقلة روسية في أحد مرافئها على البحر الأسود للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018.

وشاركت الناقلة، وفق كييف، باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووصلت الناقلة، الأربعاء، إلى ميناء مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا، حيث جرى احتجازها، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان.

في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا من عواقب احتجازها لناقلة روسية في أحد المرافئ الأوكرانية، حسب ما نقلت أجهزة الأمن الأوكرانية.

وقال متحدث باسم الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس: ”نقوم حاليا بدرس كل ملابسات ما حدث لاتخاذ القرارات المناسبة“، مضيفا ”إذا كان ما حصل عبارة عن احتجاز رهائن روس فسيعتبر ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والعواقب لن تتأخر“.‎