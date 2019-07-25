تقرير عبري: الهجوم على جنوب سوريا استهدف مركز استخبارات إيرانيًا

ذكر موقع ”ديبكا“ العسكري الإسرائيلي أن الهجوم على منطقة تل الحارة جنوب سوريا أمس الأربعاء استهدف بصواريخ أرض- أرض مركز استخبارات إيرانيًا، يقع على بعد نحو 11 كلم من الحدود مع فلسطين المحتلة ويكشف معظم منطقة الجليل شمال فلسطين.

وأفاد في تقرير نشره أمس الأربعاء بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية راقبت القوات الإيرانية، وهي تقيم ذلك المركز في الفترة السابقة، قبل أن توعز للجيش بضربه وتدميره، مشيرًا إلى أن ضربة اخرى استهدفت مركز مراقبة إيرانيًا في تل الأحمر قرب القنيطرة في الجولان السوري المحتل.

وقال التقرير: ”استمرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مراقبة أعمال بناء المركز وانتظرت حتى اكتمل إنشاؤه قبل أن يقوم الجيش بتدميره كليًا“.

ولفت التقرير إلى أن مصادر سورية أكدت أن الهجوم أدى إلى مقتل 7 جنود سوريين، وأن مركز الاستخبارات الإيراني كان ضمن خمسة مراكز تقوم ايران بإنشائها في المنطقة على طول الحدود بين سوريا وفلسطين المحتلة، وأن اثنين منها يقعان مباشرة قبالة مواقع للجيش الإسرائيلي بجبل الشيخ في مرتفعات الجولان.