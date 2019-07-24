إسرائيل تزعم ضبط شبكة تجسس تتبع المخابرات الإيرانية

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك”، إنه كشف في الأشهر الأخيرة، شبكة عملت على تجنيد عملاء لصالح المخابرات الإيرانية في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن ”الشبكة عملت من الأراضي السورية بتوجيه إيراني، وبقيادة مواطن سوري يسمى أبو جهاد، بحيث سعت لتجنيد العملاء من خلال إقامة التواصل الأولي معهم عبر حسابات وهمية تتبع موقع فيسبوك، ليجري التواصل معهم لاحقًا من خلال تطبيقات نقل الرسائل“.

وتابع:“ تم اكتشاف ورصد نشاط هذه الشبكة من قبل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية منذ بدايتها، إذ تمت مراقبة عناصر المخابرات الإيرانية في الخارج والأشخاص في إسرائيل والضفة الغربية، ممن وافقوا على التعاون معهم بشكل لصيق“.

وقال ”الشاباك“ إنه أطلق في شهر إبريل/نيسان 2019، ”عملية واسعة النطاق لإحباط هذه المحاولة الإيرانية، وتم التعامل مع عدد من المواطنين الإسرائيليين التي أشارت المعلومات المتوفرة بشأنهم، إلى إمكانية التواصل معهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانية“.

واستدرك: ”تبين من عمليات الإحباط أن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين، قد رفضوا التعاون مع من توجه إليهم، لأنهم قد اشتبهوا بأن جهة معادية تقف وراءه، مما دفعهم إلى قطع الاتصال معهم“.

ولم يحدد ”الشاباك“ عدد المعتقلين أو أسماءهم.