مقرب من خامنئي: بريطانيا أرسلت وسيطًا لإيران للإفراج عن ناقلة نفطها

قال مدير مكتب المرشد الإيراني محمد محمدي كلبايكاني، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا أرسلت وسيطًا ـ لم يسمه ـ إلى طهران من أجل الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني الجمعة الماضي بمضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن كلبايكاني في كلمة له بمناسبة تكريم ما يسمى بـ ”رئيس مؤسسة المستضعفين“، في طهران، قوله إن ”بريطانيا أرسلت لنا وسيطًا من أجل الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران“، مضيفًا أنه ”لا داعي للخوف والقلق في ظل وجود المرشد علي خامنئي“.

واعتبر كلبايكاني أنَّ توقيف الحرس الثوري لناقلة النفط البريطانية ”أسقط هيبة بريطانيا”، مشيرًا إلى أن مستقبل إيران سيكون بالتأكيد أفضل من الوضع الحالي.