متشددون يقتلون 12 في منطقة تفشي وباء ”الإيبولا“ في الكونجو

قالت سلطات محلية، يوم الثلاثاء، إن متشددين قتلوا 12 شخصًا في هجومين في منطقة بشرق الكونغو تكافح لاحتواء وباء الإيبولا.

وأكد كاسيريكا دونات المدير الإداري لمنطقة بيني، أن من يشتبه في أنهم متمردون من تحالف القوى الديمقراطية هاجموا بلدتي إيرنجيتي وأويشا بالتزامن يوم الاثنين في منطقة بيني مركز تفشي الإيبولا.

وأضاف أنهم قتلوا تسعة في إيرنجيتي وثلاثة في أويشا.

وقال دونات ”رغم وجود انتشار قوي للقوات المسلحة الكونغولية في المنطقة، فإن السكان في حالة من الفزع التام بسبب هذه الهجمات“.

ومنذ الشهر الماضي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجمات نفذها تحالف القوى الديمقراطية لكن العلاقات بين الجانبين ليست جيدة.

ورغم أن تحالف القوى الديمقراطية لم يعلن قط البيعة للدولة الإسلامية، فإن التنظيم يصف المناطق الخاضعة لتحالف القوى الديمقراطية بأنها ”ولايته في وسط أفريقيا“.

وأدى وجود تنظيم إسلامي متشدد إلى جانب مجموعة متنوعة من الميليشيات الأخرى التي تتسم بالعنف وعصابات إجرامية مسلحة إلى عرقلة الجهود الرامية لاحتواء ثاني أسوأ انتشار على مستوى العالم لوباء الإيبولا.

وقتل وباء الإيبولا أكثر من 1700 شخص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي حالة طوارئ صحية دولية.