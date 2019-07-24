اتهامات إيرانية لإسرائيل بقتل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قتلت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، دون الكشف عن هويتها، القول إنه ”وفقًا للأدلة والشواهد البارزة، فإن يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قُتل على أيدي النظام الإسرائيلي“.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عامًا، دون أن تكشف عن سبب وفاته.

وتولى أمانو منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2009.

وقالت المصادر إن ”وفاة أمانو كانت قبل بضعة أيام، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل حالتا دون الإعلان عن وفاته إلى حين يوم الاثنين الماضي“، مضيفة أيضًا ”أنه منذ فترة طويلة بدأت الحكومة الأمريكية والنظام الصهيوني حقبة جديدة من الضغط الشديد على أمانو لفتح قضايا كاذبة ضد إيران في القضية النووية“.

ووفقًا للمعلومات الواردة من حكومتي ترامب وإسرائيل، فقد كانتا تبحثان عن تصفية أمانو، بسبب تقاريره التي يؤكد فيها التزام إيران بالاتفاق النووي، لأنهما كانتا تريدان منه إظهار إيران على أنها تنتهك هذا الاتفاق، من أجل تعزيز الضغط للتفاوض بين طهران وواشنطن.