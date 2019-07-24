أمريكا.. إدانة شريك مستشار سابق لترامب بتهمة تشكيل جماعة ضغط لصالح تركيا

المصدر: ا ف ب

دانت محكمة أمريكية الثلاثاء رجل أعمال كان شريكا تجاريا لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين بتهمة تشكيل جماعة ضغط لصالح تركيا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

واتُهم بيجان كيان بالعمل بصورة غير قانونية كعميل غير مسجل لحكومة أجنبية في قضية منبثقة عن التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكيان، الذي يستخدم أيضا اسم بيجان رفيقيان، كان شريكا في مجموعة ”فلين إنتل غروب“ التي يملكها فلين وابرمت عقدا بأكثر من 500 ألف دولار لتشكيل جماعة ضغط نيابة عن أنقرة خلال فترة الأشهر الأخيرة للحملات الانتخابية الرئاسية، عندما كان فلين أيضا كبير مستشاري السياسة الخارجية لترامب.

ومن بين المسؤوليات التي عُهدت الى الجماعة، وفق العقد، الضغط على الحكومة الأمريكية لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي يقود جماعة محظورة في تركيا.

وبحسب ملف القضية ”تآمر كيان الذي يحمل الجنسية الأمريكية مع التركي الهولندي كميل إكيم ألبتيكين بشكل سري وغير قانوني للتأثير على السياسيين الأمريكيين والرأي العام بشأن مواطن تركي يعيش في الولايات المتحدة“.

وكان ألبيتكين كما ورد في لائحة الاتهام وسيطا بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشركة فلين.

واللافت في القضية قرار الحكومة بعدم تقديم فلين كشاهد في قضيتها.

ويبدو أن فلين، الذي أقر بتهمة واحدة هي الكذب على المحققين في التحقيق بالتدخل الروسي لكنه لم يُتهم بتشكيل مجموعة ضغط بشكل غير قانوني، قد توقف عن التعاون مع المدعين على الرغم من موافقته على ذلك في اتفاق الإقرار بالذنب.

ودفع محامي كيان بعدم وجود أي دليل على أن الأموال جاءت من الحكومة التركية، لكن هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في الكسندريا في فرجينيا لم تقتنع بذلك.

والأسبوع الماضي أشار القاضي الذي ينظر في القضية إلى أن لديه شكوكه بسبب عدم وجود دليل على مصدر المال، وترك الباب مفتوحا أمام اعادة النظر بالحكم في الأسابيع المقبلة.

ويواجه كيان ما يصل إلى 15 عاما في السجن بتهمتين تتعلقان بتشكيل جماعة ضغط بطريقة غير قانونية.