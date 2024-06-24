طهران تتهم كندا بمنع الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات

أعلنت طهران، اليوم الإثنين، أن الحكومة الكندية منعت الإيرانيين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في 28 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محسن إسلامي، إن كندا لم تصدر موافقة على تنظيم الاقتراع للإيرانيين، بينما تم تخصيص فرع في الولايات المتحدة للراغبين بالمشاركة.

والعلاقات الدبلوماسية بين إيران وكندا مقطوعة منذ عام 2012.

كما ذكر إسلامي، أن مراكز الاقتراع ستفتح لمدة 10 ساعات، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد موعدا لجولة ثانية في حال لم يحقق أحد المرشحين الستة الأغلبية.