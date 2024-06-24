طهران تتهم كندا بمنع الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات
أعلنت طهران، اليوم الإثنين، أن الحكومة الكندية منعت الإيرانيين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في 28 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محسن إسلامي، إن كندا لم تصدر موافقة على تنظيم الاقتراع للإيرانيين، بينما تم تخصيص فرع في الولايات المتحدة للراغبين بالمشاركة.
والعلاقات الدبلوماسية بين إيران وكندا مقطوعة منذ عام 2012.
كما ذكر إسلامي، أن مراكز الاقتراع ستفتح لمدة 10 ساعات، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد موعدا لجولة ثانية في حال لم يحقق أحد المرشحين الستة الأغلبية.
ويتنافس المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان مع خمسة مرشحين من التيار الأصولي المتشدد، وهم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي.
وتأتي الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي قتل في تحطم طائرة مروحية في مايو/ أيار.