ردا على مجموعة السبع.. كوريا الشمالية تتعهد بمواصلة تجاربها النووية

رفضت كوريا الشماليّة، اليوم الجمعة، دعوة مجموعة السبع لها إلى "الامتناع" عن أيّ تجارب نوويّة أخرى أو إطلاق صواريخ بالستيّة، مجدّدةً التأكيد أنّ وضعها بوصفها قوّة نوويّة "نهائيّ ولا رجعة فيه".

وندّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة تشوي سون هوي بالبيان "التدخّلي جدا" الصادر عن مجموعة السبع، قائلة إنّ القوى الاقتصاديّة السبع الكبرى في العالم تُهاجم "بشكل خبيث" "الممارسة المشروعة للسيادة" من جانب بلادها.

وقالت تشوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة إنّ "موقف جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة بصفتها قوّة نوويّة عالميّة هو نهائيّ ولا رجوع فيه".