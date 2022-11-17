لأول مرة منذ 9 سنوات.. نتنياهو وأردوغان يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات

أكدت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بحث هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وهي المحادثة الأولى بينهما منذ عام 2013.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "المحادثة الهاتفية بين الزعيمين تأتي على خلفية الدفء في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة"، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت 12 دقيقة، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأشار المكتب في بيانه، إلى أن "المحادثة الهاتفية تناولت سبل العمل من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بشكل كبير بين البلدين"، لافتةً إلى أن "نتنياهو قدم التعازي لأردوغان لمقتل مواطنين أتراك في انفجار إسطنبول الأخير".

وحسب البيان، "شكر أردوغان نتنياهو، وأعرب عن تعازيه لمقتل إسرائيليين في هجوم مسلح بأريئيل في الضفة الغربية"، مضيفًا أن "الزعيمين اتفقا على العمل سوياً لتأسيس حقبة جديدة في العلاقات، كما أن نتنياهو عرض مساعدة تركيا في مكافحة الإرهاب".

يذكر أنه قبل عدة أيام، بعث أردوغان رسالة لنتنياهو، هنأه فيها على فوزه بالانتخابات الإسرائيلية، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية، في حينه.

وقال أردوغان في رسالته لنتنياهو: "أعتقد أن الحكومة الجديدة ستواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات، بما يحقق السلام والاستقرار لمنطقتنا"، وفق القناة العبرية.

وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد شهدت تحسناً في الأشهر الأولى من العام الجاري، وشهدت زيارات متبادلة لوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى للبلدين، إلى جانب توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية بينهما.