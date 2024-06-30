مداهمة مقار "تاليس" في فرنسا وهولندا وإسبانيا إثر تهم فساد

شهدت مقار لمجموعة "تاليس" الفرنسية للأسلحة مداهمات الأسبوع الماضي في فرنسا وهولندا وإسبانيا في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدات عسكرية إلى الخارج، لا سيما إلى البرازيل.

وأكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، معلومات بثتها قناة "بي اف ام تي في/"BFMTV مفيدا بأن عمليات تفتيش جرت بين الأربعاء والجمعة الماضيين في مقار شركات مختلفة تابعة لمجموعة "تاليس" في فرنسا وهولندا وإسبانيا.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن عمليات التفتيش هذه "تجري في إطار تحقيقين أوليين".