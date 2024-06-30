مداهمة مقار "تاليس" في فرنسا وهولندا وإسبانيا إثر تهم فساد
شهدت مقار لمجموعة "تاليس" الفرنسية للأسلحة مداهمات الأسبوع الماضي في فرنسا وهولندا وإسبانيا في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدات عسكرية إلى الخارج، لا سيما إلى البرازيل.
وأكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، معلومات بثتها قناة "بي اف ام تي في/"BFMTV مفيدا بأن عمليات تفتيش جرت بين الأربعاء والجمعة الماضيين في مقار شركات مختلفة تابعة لمجموعة "تاليس" في فرنسا وهولندا وإسبانيا.
وأشار المصدر القضائي، إلى أن عمليات التفتيش هذه "تجري في إطار تحقيقين أوليين".
وبين المصدر أنه "تم فتح أول تحقيق في نهاية العام 2016 ويتعلق بتهم فساد في حق موظف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي وغسل هذه الجرائم، وبيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل".
وأضاف أن القضية "الثانية، التي فُتحت في شهر حزيران/يونيو 2023، لا سيما بتهم فساد واستغلال نفوذ موظف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي، وغسل أموال وإخفاء هذه الجرائم، تتعلق بعمليات بيع معدات عسكرية ومدنية مختلفة إلى الخارج".
وأفاد بأن المداهمات "نفذها 65 محققًا من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية OCLCIFF، و12 قاضيًا من مكتب المدعي العام المالي الوطني، بالتعاون مع القضاء الهولندي والإسباني وبالتنسيق مع يوروجست"، الوكالة القضائية الأوروبية. وقال المصدر القضائي إن "التحقيقات مستمرة".