 روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود وكورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين غرب روسيا، اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بيلجورود وثالثة فوق منطقة كورسك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على هدف في مقاطعة بيلجورود، دون أن يسبب الهجوم أي أضرار.