روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود وكورسك
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين غرب روسيا، اليوم الأحد.
وأكدت الوزارة أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بيلجورود وثالثة فوق منطقة كورسك.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على هدف في مقاطعة بيلجورود، دون أن يسبب الهجوم أي أضرار.
وقالت الوزارة: "في 13 أغسطس، قرابة الساعة 11:00 صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية"، مضيفة أنه" تم رصد طائرة دون طيار ودمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".
وكثفت أوكرانيا من هجماتها بالمسيرات في الآونة الأخيرة، وتركزت الهجمات على أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلجورود، بالإضافة إلى العاصمة الروسية موسكو.