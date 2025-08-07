في "أربعينية مقتل القادة".. الجيش الإيراني يتوعد واشنطن بـ"الثأر"

توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، الولايات المتحدة بـ"الرد والثأر" لما وصفه بالاعتداءات الأمريكية على بلاده، مؤكدا أن طهران لن تتهاون في الدفاع عن أمنها ومصالحها.

وقال اللواء موسوي في كلمة ألقاها، صباح اليوم الخميس، في مراسم إحياء أربعينية مقتل عدد من كبار القادة العسكريين خلال الحرب مع إسرائيل إن "الولايات المتحدة ارتكبت جرائم لا تُنسى بحق الشعب الإيراني، ولن تبقى هذه الجرائم من دون رد. سنأخذ بثأرنا في الوقت والمكان المناسبين".

وأضاف أن "التاريخ أثبت أن إيران لا تنسى دماء شهدائها، ولا تترك أي اعتداء دون عقاب"، مشيراً إلى أن بلاده "تراقب التحركات الأمريكية في المنطقة عن كثب، ولدينا الجاهزية الكاملة للرد على أي تهديد".

ولم يحدد رئيس الأركان الإيراني طبيعة الرد المتوقع أو توقيته، لكنه أكد أن "الرد سيكون قاسيا ومفاجئا"، على حد تعبيره.

وقال اللواء موسوي، إن إيران لن تنسى خيانات وجرائم الولايات المتحدة، مشدداً على أن الانتقام قادم لا محالة، ومتوعداً بمحو "ابتسامات الأعداء"، في رسالة تحذيرية إلى قادة أمريكا والدول الغربية.

رسالة إلى قادة أمريكا

وفي تحذير مباشر، قال اللواء موسوي "أسأل عقلاء أمريكا: هل تريدون فعلاً التضحية بمستقبل بلدكم وأبنائكم من أجل إنقاذ نتنياهو؟ الشعب الإيراني لن ينسى جراحه، والانتقام من أمريكا قادم عبر الأجيال المقبلة."

وأشار إلى أن الشهداء الذين سقطوا مؤخراً، من أطفال وأطباء وعلماء وقادة ميدانيين، كشفوا أن العدو يستهدف صميم المجتمع الإيراني، خصوصاً الأسرة والأجيال المقبلة.

وأكد موسوي أن إيران اليوم تقاتل على جبهات متعددة، وقال "المعركة ليست فقط عسكرية، بل تشمل الإعلام والثقافة والاقتصاد، والعدو يسعى لزرع التفرقة وتحطيم الروح الوطنية، لكن شعبنا أثبت أنه عصيّ على الانكسار."

انتقاد عنيف لإسرائيل وحلفائها

ووصف موسوي إسرائيل بأنها "نظام بلا مستقبل، يندفع نحو الهاوية"، منتقداً الدول الغربية التي "ربطت مصيرها بكيان يحتضر"، مشدداً على أن "كل من يعتدي على أرض إيران سيواجه مقاومة شاملة لا تفرّق بين قومية أو طائفة".