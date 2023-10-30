تركيا تكشف مستقبل التعاون العسكري مع حكام النيجر الجدد

أكد سفير تركيا لدى النيجر مواصلة دعم أنقرة لنيامي في حربها ضد الجماعات المتشددة، واستمرار التعاون العسكري مع وزارة الدفاع الوطني وخاصة من خلال تسليم المعدات العسكرية، وذلك بعد تولي حكام جدد السلطة منذ 26 يوليو الماضي.

ولفت الدبلوماسي أوزجور شينار في مقابلة مع جريدة "لو ساحل" النيجيرية، بمناسبة مؤوية تأسيس الجمهورية التركية، أن الطائرات التي تم تزويد النيجر بها هي أولى الأمثلة على التعاون العسكري.

وكانت نيامي بعد أنقرة أول من استخدمها، موضحًا أن "تركيا مستعدة دائمًا للمشاركة على أعلى مستوى التكنولوجيا في صناعة الدفاع ورفع القدرات العسكرية".