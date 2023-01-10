الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء "ازدراء" واشنطن لأمريكا اللاتينية

وكان بايدن توجّه في وقت سابق الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وبالإضافة إلى ملفّ الهجرة الشائك، تطغى على زيارة بايدن الى المكسيك مأساة مخدّر الفنتانيل الصناعي الذي يعتبر أقوى بخمسين مرة من الهيروين وتشرف على إنتاجه كارتلات مكسيكية انطلاقاً من مكوّنات كيميائية تستورد من الصين، بحسب وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وكان الرئيس المكسيكي أعلن أنه يريد التطرّق مع بايدن إلى "جذور مشكلة الهجرة" والبحث كذلك في الاستثمارات التي قامت بها المكسيك في السلفادور وهندوراس لحمل الراغبين في الهجرة على تغيير رأيهم.