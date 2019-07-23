سخرية من طريقة تصفيق رئيس وزراء بريطانيا الجديد لحظة إعلان فوزه‎ (فيديو)

تسبب زعيم حزب المحافظين الجديد، بوريس جونسون في موجة سخرية على ”تويتر“ بعد إعلان زعامته للحزب وتوليه لرئاسة وزراء بريطانيا.

تم تصوير جونسون، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي من المقرر أن يصبح رئيسًا جديدًا لوزراء المملكة المتحدة غدًا، وهو يقوم بالتصفيق ببطء مع آخرين لحظة إعلان النتائج في مركز كوين إليزابيث للمؤتمرات في لندن.

وهزم جونسون منافسه جيريمي هانت، وحصل على ضعف عدد الأصوات كمنافس له، ولكن سرعان ما تحول نصره إلى مادة للسخرية بعد أن ظهرت الصور الساخرة على الإنترنت التي تُشبهه بلعبة القرد الذي يمسك الصنجتين.

ووصف مستخدمو ”تويتر“ طريقة تصفيق بوريس بـ“الغريبة“، بينما شبهه البعض بحيوان ”الفقمة“ الذي في حالة سُكر، وادعوا أنه كان يقوم بالرقص على أغنية “ baby shark“ الشهيرة.

وتساءل الكثيرون عن السبب وراء ابتعاد ذراعيه إلى حد كبير، ولماذا كان بطيئًا للغاية؟، إلى حدّ أن أشار البعض إلى أن بطارياته قد نفدت.

وعلق اللاعب الأوليمبي البريطاني، نيل فاهي: ”أنا في حيرة من طريقة تصفيق بوريس، هل هي تقنية غريبة؟“، وتساءل آخر :“هل لاحظ أحد طريقة التصفيق الغريبة لبوريس جونسون اليوم؟“.

وكتب أحد الأشخاص: ”بوريس يُصفق مثل شخص وصفه له عبر الهاتف، لكنه لا يزال غير متأكد مما يجب القيام به“.

وأضاف مستخدم ”سيوحّد بوريس جونسون الأمة بالتأكيد في التفكير في أن طريقة تصفيقه كانت غريب حقًا“.

يُذكر أن بوريس جونسون فاز اليوم برئاسة حزب المحافظين على منافسه جيريمي هانت بأغلبية 92153 صوتًا مقابل 46656 صوتًا، وبترؤسه حزبَ المحافظين، سيصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد، خلفًا لتيريزا ماي التي استقالت في وقت مبكر من هذا الشهر.