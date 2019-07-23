نتنياهو يهدد بعملية ”غير مسبوقة“ ضد حماس والجهاد الإسلامي

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بشن عملية عسكرية واسعة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بعد يوم من تلويح وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، بشن عملية غير مسبوقة ضد القطاع.

وقال نتنياهو، خلال مراسم تذكارية لأسر الجنود الإسرائيليين في غزة خلال الحرب عام 2014، ”نحن نعمل على تحقيق الهدوء، لكننا نستعد للذهاب لمعركة، وهي عملية عسكرية واسعة سنوجه فيها ضربة عسكرية غير مسبوقة لحماس والجهاد الإسلامي“.

وأضاف، ”لا يمكنني التوضيح أكثر من ذلك، لكن الشركاء في هذه الاستعدادات الذين يجلسون هنا، يعرفون جيدًا أن هذا ليس مجرد كلام فارغ“.

وتابع نتنياهو، ”نحن ملتزمون بإعادة أورون شاؤول وهدار جولدين وأفيرا منغيستو، وقد أثبتنا أننا نلتزم بما نقول عندما أعدنا زكريا باوميل، لذا أنا ألتزم بواجبي لتحريرهم التام من الأسر“.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، قد قال في تصريحات له أمس، ”إذا شعرنا أنه تم تجاوز حد معين، فإن الضربة على قطاع غزة ستكون غير مسبوقة“.

ويأتي تصاعد التصريحات المهددة بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، في ظل الانتقادات التي يواجهها نتنياهو بسبب تعامله مع غزة، والسماح بإدخال الأموال القطرية لحماس، التي تبقي على قدرة الحركة على حكم قطاع غزة.