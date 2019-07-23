القضاء الأمريكي يتهم 4 صينيين بمساعدة كوريا الشمالية عسكريًا‎

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قال مساعد النائب العام جون ديمرز ”يشتبه بأن المتّهمين قد سعوا عبر استخدام أكثر من 20 شركة صورية إلى إخفاء تعاملات مالية غير مشروعة بالإنابة عن كيانات كورية شمالية خاضعة للعقوبات متورّطة في إنتاج أسلحة دمار شامل.