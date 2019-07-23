القضاء الأمريكي يتهم 4 صينيين بمساعدة كوريا الشمالية عسكريًا‎

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتهام لأربعة صينيين لإجرائهم تعاملات مالية مع شركات في كوريا شمالية خاضعة لعقوبات تعمل في إنتاج أسلحة دمار شامل.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن هيئة محلّفي محكمة اتحادية في نيوجيرسي وجّهت الاتهام إلى ما شياوهونغ، رئيس شركة داندونغ هونغشيانغ للتطوير الصناعي، و3 من كبار مديري الشركة الصينية.
وقال مساعد النائب العام جون ديمرز:“يشتبه بأن المتّهمين قد سعوا، عبر استخدام أكثر من 20 شركة صورية، إلى إخفاء تعاملات مالية غير مشروعة بالإنابة عن كيانات كورية شمالية خاضعة للعقوبات متورّطة في إنتاج أسلحة دمار شامل“.