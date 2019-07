عمران خان يكشف كيف ساعدت باكستان أمريكا في تصفية أسامة بن لادن (فيديو)

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن إسلام آباد قدمت دعمًا استخباراتيًا للولايات المتحدة في عملية إلقاء القبض على مؤسس تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، الذي كان يتواجد على الأراضي الباكستانية.

وأضاف عمران خان في لقاء مع شبكة ”فوكس نيوز“ أن مسألة القبض على ابن لادن كانت هامة للغاية لإسلام آباد، إذ قدمت الاستخبارات الباكستانية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

(01/02) Prime Minister of Pakistan Imran Khan Exclusive Interview on Fox News Special Report with Bret Baier (22.07.19)#PrimeMinisterImranKhan #PTI #Pakistan ???????? #USA ???????? #KhanMeetsTrump@ImranKhanPTI pic.twitter.com/Nq49LeJ6u9

— PTI (@PTIofficial) July 23, 2019