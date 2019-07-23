عمران خان يكشف كيف ساعدت باكستان أمريكا في تصفية أسامة بن لادن (فيديو)

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن إسلام آباد قدمت دعمًا استخباراتيًا للولايات المتحدة في عملية إلقاء القبض على مؤسس تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، الذي كان يتواجد على الأراضي الباكستانية.

وأضاف عمران خان في لقاء مع شبكة ”فوكس نيوز“ أن مسألة القبض على ابن لادن كانت هامة للغاية لإسلام آباد، إذ قدمت الاستخبارات الباكستانية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وكشف خان أن طبيبًا باكستانيًا يُدعى شاكيل أفريدي ساعد الاستخبارات الأمريكية في الإيقاع بأسامة بن لادن، حيث كان عميلًا للاستخبارات الأمريكية في باكستان، وقدم معلومات حول موقع زعيم تنظيم القاعدة.

وتابع: ”إذا سألتم الاستخبارات الأمريكية، فستبلغكم أن باكستان هي من قدمت لهم المعلومات التي أدت إلى الإمساك بأسامة بن لادن، خلال عملية الإنزال للقوات الأمريكية للقبض عليه“.

وتأتي تصريحات عمران خان عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، خلال زيارته الرسمية الأولى التي يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها باكستان عن تقديم دعم استخباراتي للولايات المتحدة الأمريكية في عملية إلقاء القبض على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وكانت قوة أمريكية خاصة تمكنت من إلقاء القبض على ابن لادن في مايو/أيار 2011، أثناء اختبائه بمنزله المحصن في منطقة أبوت آباد، والتي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.