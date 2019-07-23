مسؤول ياباني: لا نخطط لإرسال قوات إلى الشرق الأوسط

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري اقترحته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وبسؤاله عن ما إذا كان الموقف الذي أكده وزير الدفاع تاكيشي إيوايا قد تغير، قال سوجا إن الموقف ”كما قال الوزير إيوايا“، حين شدد على أنّ بلاده ليس لديها أي خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط.

جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس الاثنين، مع وزير الخارجية تارو كونو وإيوايا ومستشار الأمن القومي شوتارو ياتشي.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الاثنين، إن اليابان ترغب في تحقيق ما تراه دورًا فريدًا عليها القيام به في الحد من التوتر، قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة.