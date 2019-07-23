ترامب يعلن التوصل لاتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على موازنة ستعزز الانفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وغرد ترامب قائلاً إنه ”تم إبرام اتفاق بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب على موازنة لعامين وسقف للاستدانة“ بدون معوقات يمكن أن تحرف هذا…