ترامب يعلن التوصل لاتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين

ترامب يعلن التوصل لاتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على موازنة ستعزز الانفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرد ترامب قائلاً إنه ”تم إبرام اتفاق بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب على موازنة لعامين وسقف للاستدانة“ بدون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

ووصف الرئيس الاتفاق بأنه ”تسوية حقيقة“، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية اضافة مئات مليارات الدولارات الى الدين العام.

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