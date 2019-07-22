في زيارة مفاجئة.. عبدالمهدي يبحث مع روحاني في طهران سبل نزع فتيل أزمة الملاحة بالخليج

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاثنين، إن بلاده لا تريد زيادة التوترات في المنطقة، وأكد أنها لن تكون الطرف الذي يبدأ حربًا.

وتجاهل الرئيس الإيراني في حديثه خلال اللقاء حجم الاستفزازات والمضايقات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني ضد السفن الأجنبية في مضيق هرمز وبحر عمان، وكان آخرها احتجاز ناقلة النفط البريطانية يوم الجمعة الماضي وعلى متنها 23 من البحارة.

وأكد روحاني أن حل مشاكل المنطقة يمر عن طريق الحوار والتفاوض والتعاون بين الدول المجاورة ودول المنطقة.

ويقوم عبدالمهدي بزيارة وصفت بالمفاجئة إلى طهران، يبحث خلالها سبل نزع فتيل أزمة الملاحة بالخليج، بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، نقل عن الأخير قوله إن بلاده سعت أكثر من مرة للتوسط لتهدئة الأزمة واحتواء التوتر بين أمريكا وإيران.

وأكد أن بلاده لن تكون أبدًا جزءًا من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، داعيًا المسؤولين في إيران والعراق إلى تحقيق إنجازات عملية في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.