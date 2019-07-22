مستشار روحاني يشكك بالرواية الإيرانية حول شبكة التجسس الأمريكية

شكك مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والإعلامية حسام الدين آشنا، في الرواية التي أعلنت عنها وزارة الاستخبارات في بلاده بشأن القبض على شبكة تجسس أمريكية محترفة في البلاد.

وقال حسام الدين آشنا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن ”القبض على الجاسوس الحقيقي لا يحتاج إلى إنتاج مسلسل خيالي“، في إشارة إلى شريط الفيديو الذي بثه التلفزيون الرسمي، ويتحدث عن تجنيد وكالة المخابرات الأمريكية 17 إيرانيًا، يقومون بمهمة التجسس على مواقع عسكرية وأمنية حساسة.

وأوضح أن ”الجواسيس الحقيقيين في ثياب الثوار يصطدمون بمراكز أمنية حساسة، وليس في الصحاري والصحف“.

ويشير مستشار الرئيس الإيراني إلى المسلسل الذي يحمل عنوان ”غاندو“ وبثه الحرس الثوري مؤخرًا، ويكشف بحسب الحرس عن جانب من ملابسات الملفات الأمنية في البلاد، وعلى رأسها اعتقال الصحفي الإيراني الأمريكي جيسون رضائيان.

وتقول السلطات الإيرانية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 17 مشتبهًا بهم وحكمت على بعضهم بالإعدام بعد تفكيكهم عصابة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الإثنين، إن أجهزة الأمن الإيرانية ”نجحت في تفكيك“ ما وصفته بـ“شبكة تجسس“ تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وكشف مسؤول بالوزارة لم يكشف عن اسمه عن إصدار ”أحكام بالإعدام على البعض والبعض الآخر بالسجن لفترات طويلة“.

وقال بيان لوزارة المخابرات إن ”الجواسيس الذين تم تحديدهم كانوا يعملون في مراكز القطاع الخاص الحساسة والحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنية التحتية والعسكرية والإنترنت، حيث قاموا بجمع معلومات سرية“.