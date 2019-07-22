ترامب: الرغبة في إبرام اتفاق مع إيران تزداد صعوبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الرغبة في إبرام اتفاق مع إيران ”تزداد صعوبة“، وإن الوضع قد يسير في أي من الاتجاهين بسهولة كبيرة.

وأدلى ترامب بالتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض وسط توتر مع طهران.

وكانت إيران قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لصالح الولايات المتحدة وحكمت على بعضهم بالإعدام. لكن ترامب نفى تلك التقارير.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي وأعادت في مايو أيار 2018 فرض العقوبات على طهران. وقال ترامب إن الاتفاق غير كاف.

ومنذ ذلك الحين، يقول ترامب علنا إنه مستعد لمحادثات مع زعماء إيران بشأن القضايا النووية وغيرها من القضايا الأمنية، لكن طهران قالت إنها غير مستعدة للمفاوضات في ظل استمرار العقوبات.

جاء إعلان إيران قبل ساعات من إعلان المملكة المتحدة ردها على احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية.