”تيلر فيلوس“ أول داعشي يمثل أمام محكمة الجنايات الفرنسية

أوعز قاضي التحقيق الفرنسي، اليوم الإثنين، بإحالة قيادي في ”داعش“ يدعى ”تيلر فيلوس“ إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بعدة تهم إرهابية، بحسب موقع صحيفة ”لوموند“.

وأدين ”فيلوس“ بتهم عدة أبرزها ارتكاب ”جرائم قتل قام بها على الأراضي السورية والعراقية“، ليكون بذلك أول داعشي فرنسي يمثل أمام محكمة الجنايات لمحاسبته.

والتحق ”تيلر“ البالغ حاليًا 29 عامًا، بسوريا عام 2012، فيما جرى اعتقاله في تركيا خلال العام 2015 وبحوزته جواز سفر سويدي، وظهر سنة 2015 في فيديو يصور إعدام شخصين، رغم أنه لم يكن المنفذ.

ومن أبرز التهم التي تنتظره ”القتل في إطار عصابة منظمة لها علاقة بتنظيم إرهابي“، و“الانتماء إلى عصابة مجرمين إرهابيين“، و“قيادة جمعية من المجرمين الإرهابيين“.

ويصفه المحققون بأنه ”محارب نشيط جدًا ضمن داعش“، حيث كان يقود مجموعة من المقاتلين خلال تواجده مع التنظيم، وينشر على مواقع التواصل تهديدات موجهة للقيادة العامة للأمن الداخلي بفرنسا .

وتقول وثائق داخلية: إن المتهم ”حاول العودة إلى فرنسا لارتكاب هجمات“، فيما اعترف خلال التحقيق معه في آذار/مارس 2019 أنه كان على اتصال بعبدالحميد اباعود، العقل المدبر لهجمات فرنسا، لكنه نفى تمامًا أنه كان يخطط لارتكاب أي فعل إرهابي في أوروبا.

وتيلر فيلوس هو ابن ”كريستين رفيير“ الملقبة بـ“أم الجهاد“، والمحكوم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة ”الانتماء لعصابة إرهابية “ و“تمويل الإرهاب“، وسبق أن ذهبت إلى سوريا 3 مرات بعدما استقطبها ابنها، وقضيتها حاليًا في مرحلة الاستئناف.