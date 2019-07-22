بومبيو معلقًا على اعتقال إيران ”شبكة تجسس أمريكية“: طهران لها تاريخ طويل بالكذب

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الإثنين، إعلان إيران القبض على 17 جاسوسًا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية ”النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب“.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الإثنين، أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسًا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات قولها، إنها ”فكَّكت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية، واعتقلت 17 مشتبهًا فيه“.

ونسبت وكالة أنباء ”فارس“، إلى مسؤول بالوزارة قوله إن ”بعض المعتقلين حُكِم عليهم بالإعدام“.

وأعرب بومبيو عن رفضه، إعلان إيران اعتقال جواسيس يعملون لحساب أمريكا.

ونقلت فوكس نيوز عن بومبيو، قوله إن “ بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها“، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ”لا تريد حربا مع إيران“.