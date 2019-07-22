إيران تدعي القبض على شبكة تجسس أمريكية.. وواشنطن: لديكم تاريخ طويل من الكذب

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إعلان إيران القبض على 17 جاسوسًا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن مدير جهاز مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات، قوله إن ”جميع أفراد شبكة التجسس التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية من الجنسية الإيرانية، وليس فيهم شخصية أجنبية“.

وأضاف دون الكشف عن هويته، إنه ”لا يمكن استبدال عناصر هذه الخلية بمعتقلين إيرانيين موجودين لدى الولايات المتحدة“.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الإثنين، صورة لبعض من اتهمتهم السلطات الإيرانية بإدارة شبكة تجسس أمريكية في إيران وصفت بـ“الخطيرة“.

وذكر موقع ”ألف نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين في إيران، أنه ”تم الكشف عن صور ومعلومات تتعلق بعملاء المخابرات المركزية الأمريكية الذين يبلغ عددهم 17 جاسوسًا متواجدين في إيران”.

ونقل الموقع عن مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، قوله: إن ”هذه الصور تتعلق بأعضاء جهاز المخابرات الأمريكية الذين يديرون شبكة التجسس الأمريكية داخل إيران“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية إن ”النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب… سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها“.

وأحجم بومبيو عن التعليق على أي حالة محددة وأضاف ”هناك قائمة طويلة من الأمريكيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.