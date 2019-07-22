إيران: احتجازنا لناقلة النفط البريطانية ليس انتقامًا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الاثنين، إن احتجاز الحرس الثوري لناقلة النفط البريطانية، الجمعة الماضي، ليس الهدف منه الانتقام من بريطانيا.

وأضاف ربيعي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ونقلتها وسائل إعلام رسمية: ”لم يتم الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية من أجل الانتقام، ونأمل أن تستعيد المملكة المتحدة الثقة“.

وتابع: ”عندما تضعف النوايا الحسنة في العلاقات الثنائية، لا تستطيع بريطانيا أن تتوقع أن تكون تصرفاتها غير القانونية متفائلة في مضيق هرمز، ونأمل أن تستعيد بريطانيا الثقة ”.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، صورة لطاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري، الجمعة الماضي، في مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في مضيق جبل طارق.