اليابان: سنبذل كل ما في وسعنا لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن ترد على طلب أمريكي متوقع لإرسال قواتها البحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت وسائل إعلام يابانية قالت إن المقترح الأمريكي بتعزيز مراقبة ممرات شحن النفط الحيوية في الشرق الأوسط قبالة إيران واليمن قد يُدرج على جدول الأعمال خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لطوكيو هذا الأسبوع.

وأضاف آبي أن طوكيو تود أن تؤدي ما تعتبره دورًا فريدًا لها لتهدئة التوتر قبل أن تتخذ قرار الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وتابع في مؤتمر صحفي بعد فوز الائتلاف الحاكم بزعامته في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت أمس الأحد: ”لدينا تاريخ طويل من الصداقة مع إيران والتقيت برئيسها أكثر من مرة و زعماء آخرين“.

وأضاف: ”قبل أن نتخذ أي قرار بشأن ما نفعله تود اليابان بذل كل الجهود لتهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة“.