كوشنر: السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيقلص نفوذ إيران

اعتبر مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر، أن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤدي إلى تقليص نفوذ طهران في المنطقة، واصفًا إيران بأنها ”الخطر الأكبر“.

وقال كوشنر في مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية يوم الاثنين، إن ”ورشة البحرين التي عقدت أواخر الشهر الماضي كانت ناجحة وستمهد الطريق لتحقيق السلام على الرغم من مقاطعتها من قبل الفلسطينيين ودول كثيرة“.

وأضاف كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يروج لخطة سلام، يطلق عليها صفقة القرن: ”ليس هناك خطر أكبر على أمن المنطقة من إيران“.

وتابع: ”أنا أعتقد أن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيؤدي إلى تحقيق الأمن للجانبين وسيساعد أيضًا في تقليص النفوذ الإيراني في العالم العربي“.

واعتبر كوشنر أن ورشة البحرين التي أشرف عليها ”حققت نجاحًا كبيرًا وأطلقت اتصالات جديدة في العالم العربي بشأن مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين“.

ووفقًا لـ ”فوكس نيوز“ سيقوم كوشنر والمبعوث الأمريكي جاسون غرينبلات ومسؤولون آخرون بجولة جديدة في الشرق الأوسط نهاية الشهر الحالي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر وإسرائيل.