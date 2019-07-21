مسؤول إيراني: عقوبات بريطانيا المحتملة ضدنا لن تكون مؤثرة

قال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن بلاده لا تمتلك أموالًا في مصارف بريطانيا، حتى تهدد الأخيرة بمصادرتها أو فرض عقوبات عليها.

ويأتي ذلك تعليقًا على إمكانية فرض بريطانيا عقوبات على إيران بسبب احتجازها ناقلة نفط بريطانية.

واعتبر رئيس غرفة التجارة الإيرانية البريطانية سيد علي تقي سيد خاموشي، خلال تصريح لوكالة أنباء ”تسنيم“، أن ”أي عقوبات بريطانية محتملة لن تؤثر على إيران بشأن عمليات التصدير والاستيراد“، مؤكدًا أنه ”بشكل عام لن يكون لأي عقوبات بريطانية تأثير كبير على أوضاع إيران الاقتصادية“.

بدورها، أوردت صحيفة ”ديلي تليغراف“ أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الأحد، إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إيران، منها تجميد أصول إيرانية.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي أيضًا، إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في العام 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.