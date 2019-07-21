اليابان تعلق على خطة أمريكية لتشكيل تحالف عسكري في مياه الخليج

قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان اليوم الأحد، إنه لم يقرر بعد كيفية الرد على طلب متوقع من الولايات المتحدة بإرسال قوات بحرية للانضمام إلى تحالف عسكري لحماية المياه الإستراتيجية قبالة إيران واليمن.

وأضاف آبي في التلفزيون الوطني مع بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان الياباني): ”بدأنا نسمع أن الولايات المتحدة تفكر في هذا ونريد مواصلة الاستماع بتأنٍّ“، مشيرًا إلى أن اليابان ”تربطها أيضًا علاقات ودية بإيران“.

وتابع أن اليابان ”ستواصل بذل جهود دبلوماسية للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنه ”يرغب في التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني“.

وكان الزعيمان قد التقيا عندما زار آبي طهران الشهر الماضي في محاولة لم تكلل بالنجاح في نهاية الأمر لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن اقتراح واشنطن قد يُطرح للنقاش عندما يزور جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي طوكيو الأسبوع المقبل.