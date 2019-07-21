ترامب يطالب 4 نائبات ديمقراطيات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

المصدر: أ ف ب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، هجومه على 4 نائبات ديمقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ ”العنصرية“، وطالبهن بالاعتذار ”عن الأمور الفظيعة الكريهة التي قلنها“.

وكتب ترامب في تغريدة: ”لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا“، في إشارة إلى الكسندريا اوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعًا من الأقليات.

وأضاف: ”عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة الكريهة التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدًا تدمير أمتنا العظيمة“.

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأمريكية- أفريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من الغضب، عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن بـ ”العودة“ إلى بلدانهن الأم.

وفي خطوة نادرة، وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ”توبيخًا“ لترامب، الثلاثاء؛ إثر ”تصريحاته العنصرية“ ضد النائبات المعروفات باسم ”الفرقة“.

وفي اليوم التالي، هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية، بعبارة ”أعيدوهن إلى بلادهن“ أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.

ووصف أمام آلاف من أنصاره في التجمع، إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيين بأنهم ”يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق“.