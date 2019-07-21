مقتل جنديين إيرانيين على الحدود مع باكستان

لقي اثنان من قوات حرس الحدود الإيراني مصرعهما في مدينة سروان الحدودية جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان، بهجوم مسلح، وفقًا لما ذكرته اليوم الأحد، وكالة أنباء ”دفاع برس“ التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت الوكالة بيانًا لقوات فيلق القدس البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها إن ”اثنين من قوات البرية التابعة للحرس الثوري، لقيا مصرعهما خلال مواجهات مع مجموعة إرهابية بمدينة سروان على الحدود مع باكستان“.

وأضاف البيان أن ”هذه المواجهة وقعت الليلة الماضية وقتل خلال المواجهات اثنان من قوات فيلق القدس الإيراني، أحدهما محسن نجيب من محافظة كرمنشاه، وعبد الخالق درزاهي من أهالي مدينة سروان، وهو من قوات مليشيات البسيج التابعة للحرس الثوري، فيما أصيب اثنان من تلك القوات بجروح هما محمد ثوري وشمس الدين بوداق“.

ولم تعلن أية جماعة المسؤولية عن المواجهات مع قوات الحرس الثوري الإيراني، وعادة ما تنفذ جماعة ”جيش العدل“ السنية الإيرانية المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات مسلحة ضد القوات الإيرانية.

ويعد إقليم سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية مسرحًا للاشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني ومسلحي جماعة جيش العدل المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويطالب جيش العدل بتأسيس نظام فيدرالي في إيران يحقق مطالب الشعب البلوشي وأهل السنة وكافة الشعوب والأقليات العرقية والدينية.