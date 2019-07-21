بيني غانتس يهدد نتنياهو بعد تحطيم رقم بن غوريون

هدد بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ ومنافس بنيامين نتنياهو الأبرز على قيادة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بتقصير فترة ولاية رئيس الوزراء إلى فترتين فقط، في حال فاز غانتس بالانتخابات المقبلة في شهر سبتمبر.

جاء ذلك بعد تحقيق نتنياهو أطول فترة بقاء على كرسي زعامة الحكومة الإسرائيلية عقب تخطيه المدة التي بقي فيها بن غوريون في رئيساً لوزراء الاحتلال.

وأصبح نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء فى السلطة فى إسرائيل، حيث انتزع اللقب من بن غوريون، اعتبارًا من يوم السبت، الذي قضى معه 4867 يومًا بفارق يوم أكثر عن مؤسس إسرائيل.

وقال غانتس في تغريدة عبر ”تويتر“: ”“بيبي، مبروك, لقد حطمت رقم بن غوريون في مدة تولي رئاسة الوزراء، لا تقلق يمكنك التقاعد بكرامة ولن يتفوق عليك أحد، لأنني بعد انتخابي، سأقصر فترة ولاية رئيس الوزراء لفترتين فقط“.

وتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي من الفوز بفترة ولاية خامسة، لكنه دعا إلى انتخابات جديدة بعد فشله في تشكيل الحكومة.

وفاز نتنياهو بأول انتخابات عامة عام 1996 ليكون أصغر رئيس وزراء إسرائيلي في تاريخ هذه الدولة، إذ تولى رئاسة مجلس الوزراء وهو في السادسة والأربعين من عمره.