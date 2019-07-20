الحرس الثوري ينشر لقطات تصور عملية السيطرة على ناقلة ترفع علم بريطانيا (فيديو)

نشر الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر زوارق سريعة وهي تتوقف بجانب الناقلة المحتجزة ”ستينا إمبيرو“، التي ترفع علم بريطانيا وأفرادًا ملثمين من الحرس الثوري يحملون مدافع رشاشة وهم ينزلون على سطحها من طائرة هليكوبتر.
ويمكن رؤية اسم السفينة في مقطع الفيديو.
#الحرس_الثوري الإيراني يبث مقطع فيديو للحظة احتجاز #ناقلة_النفط البريطانية#إرم_نيوز #بريطانيا #إيران #iran #Britain pic.twitter.com/fKcICsGlU2
— إرم نيوز (@EremNews) July 20, 2019
يأتي ذلك في وقت، قال البريجادير جنرال رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن سفينة حربية كانت ترافق الناقلة ”ستينا إمبيرو“ التي ترفع علم بريطانيا حاولت منع إيران من احتجازها.
وأضاف شريف، في تصريحات اليوم السبت، أن الحرس الثوري تمكن من اصطحاب الناقلة إلى الساحل، على الرغم من ”مقاومة وتدخل“ السفينة الحربية البريطانية، بحسب وكالة ”فارس“ للأنباء.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على النبأ.