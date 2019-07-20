الحرس الثوري ينشر لقطات تصور عملية السيطرة على ناقلة ترفع علم بريطانيا (فيديو)

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نشر الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر زوارق سريعة وهي تتوقف بجانب الناقلة المحتجزة ”ستينا إمبيرو“، التي ترفع علم بريطانيا وأفرادًا ملثمين من الحرس الثوري يحملون مدافع رشاشة وهم ينزلون على سطحها من طائرة هليكوبتر. ويمكن رؤية اسم السفينة في مقطع الفيديو. #الحرس_الثوري الإيراني يبث مقطع فيديو للحظة احتجاز #ناقلة_النفط البريطانية#إرم_نيوز #بريطانيا #إيران…