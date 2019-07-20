فرنسا تعبر عن قلقها إزاء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وألمانيا تندد

قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إنها قلقة جدًا لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأضافت أن مثل هذا الإجراء يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، ”علمنا بقلق بالغ باحتجاز قوات إيرانية لسفينة بريطانية، ندين الأمر بقوة ونعبر عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة“.

في السياق، أدانت ألمانيا اليوم السبت، احتجاز إيران ”غير المبرر“ لناقلتين في مضيق هرمز، قائلة إن ”الخطوة تفاقم بشدة الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صدر عنه، ”نحث إيران على الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورًا“، مضيفًا أن ”أي تصعيد آخر يزيد التوتر بالمنطقة سيكون خطيرًا للغاية، وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية“.

وكانت إيران أعلنت، أمس الجمعة، أنها احتجزت الناقلة ستينا إمبيرو، التي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور المضيق الواقع عند مدخل الخليج.