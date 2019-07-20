القوات الأمريكية تكشف عن ”عملية الحارس“ لحماية الملاحة

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء حول القدرات اللازمة لـ ”عملية الحارس“ لتمكين حرية الملاحة في المنطقة.

يواصل المسؤولون الأمريكيون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة ل "عملية الحارس" لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية."#شراكة_حقيقية #سنتكام #سنتكوم — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في ”تويتر“ أن الهدف من ”عملية الحارس“ هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي.

الهدف من "عملية الحارس" هو تعزيز الاستقرار البحري ، وضمان المرور الآمن ، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق #هرمز ومضيق #باب_المندب وخليج #عمان. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

وأشارت إلى ”تطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي“.

بيان القيادة المركزية ????????الأمريكية حول "عملية الحارس"

"تقوم القيادة المركزية الأمريكية بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات ،"عملية الحارس" ، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة #الخليج_العربي. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

وذكرت أن إطار الأمن البحري سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

سيمكّن إطار الأمن البحري هذا،الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الجمعة، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعمًا أنه احتجز الناقلة بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.