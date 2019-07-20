القوات الأمريكية تكشف عن ”عملية الحارس“ لحماية الملاحة

القوات الأمريكية تكشف عن ”عملية الحارس“ لحماية الملاحة

المصدر: فريق التحرير

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء حول القدرات اللازمة لـ ”عملية الحارس“ لتمكين حرية الملاحة في المنطقة.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في ”تويتر“ أن الهدف من ”عملية الحارس“ هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي.

 وأشارت إلى ”تطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي“.

وذكرت أن إطار الأمن البحري سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الجمعة، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعمًا أنه احتجز الناقلة بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

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