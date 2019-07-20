إيران تطالب نيجيريا بنقل زعيم الشيعة المعتقل إلى طهران لتلقي العلاج

طالب المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، اليوم السبت، السلطات القضائية النيجيرية، بالسماح لرجل الدين الشيعي الموالي لإيران إبراهيم يعقوب زكزاكي المعتقل في نيجيريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، بالسفر إلى طهران لتلقي العلاج في مستشفياتها.

وقال منتظري، في بيان صدر عنه نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“، إنه ”يطلب من رئيس قضاة نيجيريا نقل الشيخ زكزاكي إلى إيران من أجل تلقي العلاج“، معتبرًا أن ”النهج العسكري والأمني في التعامل ضد زكزاكي أمر مدان“، مطالبًا نيجيريا ”بحماية حقوق رجل الدين الشيعي“.

وأضاف المدعي العام أنه ”يتوقع تعاون ومساعدة الهيئات القانونية الدولية مع مطالب إيران للقيام بنقل الشيخ زكزاكي إلى طهران لتلقي العلاج“، واصفًا زكزاكي بأنه ”أبو الشهداء“، في إشارة إلى مقتل ثلاثة من أبنائه أثناء المواجهات العسكرية التي وقعت مع قوات الأمن النيجيرية عام 2015.

وتظاهر الأربعاء الماضي، العشرات من الطلاب الجامعيين الموالين للتيار المتشدد في إيران، أمام السفارة النيجيرية بالعاصمة طهران، لمطالبة الحكومة في أبوجا بإطلاق سراح إبراهيم يعقوب زكزاكي.

وجرى اعتقال يعقوب زكزاكي في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد تحريضه أتباعه من الشيعة على مهاجمة القوات الأمنية. وأسفرت المواجهات عن وقوع 384 قتيلاً من الشيعة بمنطقة غيلسو في مدينة زاريا شمال نيجيريا.

ويعلن زعيم الشيعة في نيجيريا ولاءه للنظام الإيراني، كما أقدم على إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز الدينية لنشر المذهب الشيعي في نيجيريا.