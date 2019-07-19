الشركة البريطانية المشغلة لستينا إمبيرو: الناقلة كانت ملتزمة بالقواعد

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قالت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة ستينا إمبيرو التي احتجزها حراس مسلحون في الخليج إن الناقلة ملتزمة تماما بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية. واعتلى الناقلة حراس مسلحون الجمعة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الناقلة أغلقت جهاز التتبع وتجاهلت تحذيرات من الحرس الثوري وأبحرت في الاتجاه الخاطئ في ممر ملاحي. وقال إريك…