إيران تنفي توقيف ناقلة نفطية ثانية

نفى مصدر في القوات المسلحة الإيرانية، مساء يوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن إيقاف البحرية التابعة للحرس الثوري ناقلة نفط ثانية عقب توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بالمطلع، قوله: إن ”الحرس الثوري أوقف ناقلة النفط البريطانية استينا ايمبرو فقط، والأخبار التي تحدثت عن إيقاف ناقلة نفط أخرى غير صحيحة“، مضيفًا: ”لم يتم توقيف ناقلة أخرى“.

وأضافت الوكالة أن الحرس الثوري الإيراني لم يحتجز الناقلة مسدار التي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا في الخليج.

وقالت الوكالة شبه الرسمية ”برغم التقارير، لم يتم احتجاز السفينة… وسُمح لها بمواصلة طريقها بعدما نبهتها القوات الإيرانية بشأن أمور تتعلق بالسلامة“.

وفي وقت لاحق أكدت جهات تتابع مسار الناقلة مسدار أنها غيرت اتجاهها للمرة الثانية وتتجه حاليا غربا إلى الخليج وليس شمالا إلى إيران.