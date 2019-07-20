إيران تنفي إغلاق محطة ”فوردو“ النووية‎

نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم السبت، ما تردد عن وقف العمل وإغلاق محطة “ فوردو“ النووية في وسط البلاد، والتي تعد من أهم مواقع تخصيب اليورانيوم.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن كمالوندي قوله ”لم يتم إغلاق المنشأة، وكان المركز الوطني للتكنولوجيا في إيران نشطًا في هذه المحطة، وأجرى بحثًا وتطويرًا على صمامات التفريغ“.

وأضاف ”يتم استخدام الصمامات الفراغية في الصناعة النووية المعقدة، حيث أقرت بتقدم هذه التكنولوجيا“.

وقال إن ”المركز الوطني للتكنولوجيا سوف يختبر قريبًا التفاعلات بين الجسيمات الكمومية على مسافة تزيد عن متر واحد وستكون إيران أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يتم تصنيفها في هذه التكنولوجيا، إنها واحدة من الدول القليلة في العالم التي تتحكم في جزيئات الكم والفوتونات“؛ وفق قوله.