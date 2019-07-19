محطمًا رقمًا قياسيًا.. نتنياهو يحكم إسرائيل مدة 19% من تاريخها

سيكسر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، السبت، الرقم القياسي كأطول فترة حكم لرئيس وزراء في إسرائيل.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، الجمعة: إنّ نتنياهو سيتفوق على أول رئيس وزراء، دفيد بن غوريون، من حيث المدة التي شغلها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّ نتنياهو، يوم السبت، سيكون رئيسًا للوزراء لمدة 13 عامًا، و127 يومًا، أو 4873 يومًا من وجود إسرائيل البالغ 25981 يومًا، أي ما نسبته 19٪ من تاريخ إسرائيل.

وقارنت الصحيفة بين بن غوريون ونتنياهو، حيث وصفت الأول بأنه كان قاسيًا، برغماتيًا، اشتراكيًا، وعاش حياة مقتصدة، أي غير مبذر، أما نتنياهو فهو يشترك مع بن غوريون بأنه قاسٍ وبرغماتي، لكنه رأسمالي بشدة، ويعيش حياة رغيدة.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الرقم القياسي الذي سيحطمه نتنياهو، إلا أنه ليس شخصية محبوبة شعبيًا في إسرائيل، لكنه يتمتع بمهارات سياسية فريدة، ورفع اقتصاد إسرائيل إلى آفاق جديدة، كما أنه كان سببًا أساسيًا في منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء على مرحلتين، الأولى استمرت من عام 1996 إلى 1999، والثانية مستمرة منذ 31 آذار/ مارس 2009، وحتى الآن.

ويواجه نتنياهو إمكانية محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في لائحة اتهام أولية ضده في بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.